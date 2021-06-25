قفزة أسبوعية قوية في بورصة مصر.. 18 مليار جنيه مكاسب الأسهم

سجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية جيدة مع اتجاه شرائي من قبل المستثمرين، عزز من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية خلال جلسات نهاية الأسبوع.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.89% لتربح الأسهم المدرجة نحو 18.3 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع، وذلك بعدما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم من مستوى 633.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 651.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.18% مضيفاً نحو 413 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 9865 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10278 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.4% رابحاً نحو 52 نقطة، بعدما صعد من مستوى 2149 نقطة إلى نحو 2201 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 3.8% مضيفاً نحو 478 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 12399 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 12877 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 5.05% رابحاً نحو 193 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 3815 نقطة إلى نحو 4008 نقطة.

أيضاً، ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.34% مضيفاً 31 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 2297 نقطة إلى نحو 2328 نقطة. وأخيراً صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 2.16% مضيفاً نحو 70 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 3226 نقطة إلى نحو 3296 نقطة.

على صعيد تعاملات أمس، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06%، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56%. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.01%، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.78%. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.79%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" متساوى الأوزان بنسبة 0.58%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 404.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.7 ألف عملية لعدد 196 شركة. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 84.72% من إجمالي تعاملات أمس، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 9.62%، والعرب على 5.66%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 23.43%، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 76.56%.