14 قطاعاً تصعد في بورصة مصر.. النقل يتصدر بـ 10%

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع النقل لنحو 14 قطاعاً سجلت ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع بعدما ارتفع بنسبة 10.1%، تلاه قطاع العقارات مرتفعاً بنسبة 7.8%.

وفي المركز الثالث حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بعدما صعد بنسبة 7.4%، تلاه في المركز الرابع قطاع الطاقة والخدمات المساندة مرتفعاً بنسبة 5.1%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز الخامس بنسبة 5%.

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ومع ارتفاع بنسبة 4.9% جاء قطاع السياحة والترفيه في المركز السادس، تلاه في المركز السابع قطاع الرعاية الصحية والأدوية مرتفعاً بنسبة 4.5%، ثم قطاع الموارد الأساسية في المركز الثامن بنسبة ارتفاع بلغت 3.9%. وحل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز التاسع مرتفعاً بنسبة 2.8%.

وجاء قطاع البنوك في المركز العاشر مرتفعا بنسبة 2.6%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في الترتيب 11 بعدما صعد بنسبة 1.5%، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الـ 12 مرتفعاً بنسبة 0.5%، تلاه قطاع التجارة والموزعون في المركز الـ 13 بعدما ارتفع بنسبة 0.4%، وفي المركز الأخير جاء قطاع الخدمات التعليمية بعدما ارتفع بنسبة 0.3%.

وسجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية جيدة مع اتجاه شرائي من قبل المستثمرين عزز من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية خلال جلسات نهاية الأسبوع. وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.89% لتربح الأسهم المدرجة نحو 18.3 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع وذلك بعدما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم من مستوى 633.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 651.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.18% إلى مستوى 10278 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.4% إلى نحو 2201 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 3.8% إلى نحو 12877 نقطة.

وصعد مؤشر مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 5.05% إلى نحو 4008 نقطة. كما ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.34% م إلى نحو 2328 نقطة. وأخيراً صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 2.16% إلى نحو 3296 نقطة.