تفوق إقليمي لبورصة أبوظبي بفضل مكاسب سهم العالمية القابضة

أغلقت سوق أبوظبي للأسهم على ارتفاع اليوم الأحد، متفوقة على سائر بورصات الخليج، تقودها مكاسب قوية لسهم العالمية القابضة عقب إدراج وحدة لها، بينما تأثر المؤشر القطري سلبا بسهم أُريد للاتصالات.

أصبحت العالمية القابضة الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي بعد إدراج ألفا ظبي القابضة، التي تملك العالمية 45% فيها وتعمل في قطاعات الرعاية الصحية والإنشاءات والضيافة.

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فتحت أسهم ألفا ظبي على 20 درهما، لكن تراجعت إلى 15 درهما بحلول الإغلاق، لتبلغ قيمتها السوقية 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار). وقفزت أسهم العالمية القابضة 15%.

وتقدم مؤشر أبوظبي 1.9%، في أكبر مكاسبه خلال أكثر من شهر.

وشهدت العالمية القابضة توسعا سريعا في شتى قطاعات أعمالها. وفي الشهر الماضي، أعلنت عن صافي ربح 1.5 مليار درهم للربع الأول من السنة، ارتفاعا من 112.2 مليون قبل عام.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.2%، متأثرا بانخفاض سهم أُريد 3.8%. وفرضت هيئة تنظيم الاتصالات غرامة مالية قدرها 3.5 مليون ريال (933 ألفا و308 دولارات) على أُريد لانتهاكها تعليمات للهيئة.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.5%، مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 1.2 %، بينما أغلقت سهم وحدتها إعمار مولز على صعود 1.5%.

وقال إتش.إس.بي.سي اليوم إنه سيخصص خمسة مليارات دولار لإقراض الشركات "القوية" في الإمارات من أجل دعم خطط نمو البلد الخليجي.

عانى اقتصاد الإمارات في 2020، حيث أصابت جائحة كوفيد-19 قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة بالشلل.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.4%، حيث قفز سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أكثر من 5%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد أن اقترحت الشركة توزيعا نقديا قدره 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.

كانت سبكيم قالت يوم الخميس إنها تعتزم إيقاف عمليات الإنتاج في مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة، في خطوة ستؤثر إيجابيا على نتائج أعمالها مستقبلا.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.3%، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.5%.

السعودية ارتفع المؤشر 0.4% إلى 10967 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر 2% إلى 6707 نقاط

دبي ارتفع المؤشر 0.5% إلى 2871 نقطة

قطر تراجع المؤشر 0.2% إلى 10740 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 0.3% إلى 10305 نقاط

البحرين ارتفع المؤشر 0.3% إلى 1584 نقطة

سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1% إلى 4045 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.2% إلى 7029 نقطة