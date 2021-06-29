أسهم دبي تسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع بسبب مخاوف كورونا

تراجعت سوق الأسهم في دبي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن يسفر تفشي فيروس كورونا عن تأخر تعافي مركز السياحة والسفر في الشرق الأوسط، على الرغم من أن أسهم أبوظبي تغلبت على ضعفها في وقت من الجلسة لتغلق على ارتفاع.

ورفعت الولايات المتحدة أمس الاثنين تحذير السفر المتعلق بكوفيد-19 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى "المستوى الرابع الذي يقضي بعدم السفر".

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وهبط مؤشر دبي 0.4%، مع تراجع سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية 1.1% و0.7% على الترتيب. لكن تحقيق أسعار النفط مكاسب أعطى دعما لأسواق الخليج الأخرى.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.2% بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، الذي ارتفع 0.5%. وواصل سهم الشركة العالمية القابضة مكاسبه ليصعد 0.4%.

لكن التوتر الناجم عن تفشي كوفيد-19 تسبب في انخفاض سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 0.8%.

وزاد المؤشر السعودي 0.4% مع ارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية 1.4% بعد تلقيها الموافقة على طرح عام أولي لإحدى وحداتها.

وارتفعت الأسهم القطرية 0.7% مع صعود كل من سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنحو 1%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.5% تقوده مبيعات في أسهم ممتازة. وهبط سهما البنك التجاري الدولي وأبو قير للأسمدة بما يزيد على 2% لكل منهما.

وفيما يلي إغلاق الأسواق العربية:

السعودية صعد المؤشر 0.4% إلى 10996 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.2% إلى 6763 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.4% إلى 2828 نقطة

قطر زاد المؤشر 0.7% إلى 10749 نقطة

مصر هبط المؤشر 1.5% إلى 10123 نقطة

البحرين ارتفع المؤشر 0.6% إلى 1596 نقطة

سلطنة عمان استقر المؤشر عند 4058 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.1% إلى 7057 نقطة