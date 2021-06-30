أسهم "موديرنا" ترتفع 6% بعد الكشف عن فعالية لقاحها ضد متغيرات كورونا

قالت شركة موديرنا أمس الثلاثاء، إن لقاحها ضد كوفيد-19 أظهر نتائج واعدة في بيئة مختبرية ضد متغيرات فيروس كورونا، بما في ذلك متغير دلتا شديد العدوى والذي تم تحديده لأول مرة في الهند.

وقفزت أسهم موديرنا بأكثر من 6% في تعاملات أمس، بعد إعلان النتائج المختبرية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

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وأنتج اللقاح الذي يعتمد على تقنية الحامض النووي الريبي mRNA، أجساماً مضادة متعادلة ضد متغيرات دلتا وبيتا وإيتا، التي وجدت لأول مرة في الهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا على التوالي، وفقاً لـ"موديرنا".

وقالت الشركة إن النتائج استندت إلى مصل الدم لثمانية مشاركين بعد أسبوع واحد من تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح. ويأتي ذلك فيما لم تخضع البيانات بعد لمراجعة خارجية. كما أنه على الرغم من أن النتائج واعدة، فقد لا تعكس كيفية أداء اللقاحات في الواقع في العالم الحقيقي ضد متغيرات الفيروس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، في بيان صحافي: "نظل ملتزمين بدراسة المتغيرات الناشئة، وتوليد البيانات ومشاركتها عندما تصبح متاحة".

وأضاف: "هذه البيانات الجديدة مشجعة وتعزز إيماننا بأن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 يظل فعالا في الوقاية ضد المتغيرات المكتشفة حديثاً".

يأتي إعلان موديرنا بعد أيام من حث مسؤولي منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل على الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الجسدي وممارسة تدابير السلامة، مع انتشار سلالة دلتا بسرعة في جميع أنحاء العالم.

كما يأتي أيضاً في نفس اليوم الذي قالت فيه شركة موديرنا إن لقاحها حصل على رخصة الاستخدام في الهند، حيث يُعتقد أن متغير دلتا هو السبب وراء تفشي المرض الكبير هناك.