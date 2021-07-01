"تداول السعودية" ترفع تعليق سهم "أنابيب"

أعلنت مجموعة تداول السعودية، اليوم الخميس، عن رفع تعليق تداول سهم الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، ابتداءً من يوم الأحد 4 يوليو 2021.

وقالت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك بعد تعليق تداول سهم "أنابيب" بتاريخ 2 مايو 2021، عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

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وأرجعت "مجموعة تداول"، في بيان سابق، التعليق إلى عدم التزام الشركة العربية للأنابيب بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة النظامية.

وأعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، أمس، تحولها إلى تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بنحو مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 16.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية أيضاً، بالمقارنة بخسائر نحو 156.2 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، إن التحول للربحية يعود إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2021 بنسبة نحو 94% مقارنة بالفترة لعام 2020 لتصل إلى 129.3 مليون ريال مقابل 66.5 مليون ريال.