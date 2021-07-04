"بوبا العربية" تجدد عقدا لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي "سابك"

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، موافقة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على تجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من 4 يوليو 2021.

وأضافت "بوبا" في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أنه تم تعميدها من قبل "سابك" لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني.

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وتوقعت الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2020.

وذكرت أنه سيكون لهذا العقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة بوبا العربية للعام 2021.

وكانت أرباح "بوبا العربية"، قبل الزكاة، ارتفعت بنسبة 39.6% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 175.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 125.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.