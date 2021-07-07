"المواساة" تبدأ التشغيل التجريبي لمستشفى المدينة المنورة خلال 3 أسابيع

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية، عن إتمام شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة، للأعمال الإنشائية لمستشفى المواساة الجديد في المدينة المنورة.

وأضافت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء في إجراء جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الإنشائية والطبية ابتداء من تاريخ إتمام إطلاق التيار الكهربائي وذلك خلال ثلاثة أسابيع من الآن.

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وذكرت أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 97%، موضحة أنه لم يحدث أي تغير بالتكاليف المرتبطة بالمشروع.

كانت الشركة أفصحت في وقت سابق عن توقعها لبدء التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الثاني من العام 2021.