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الأسهم اليابانية تتعافى بفضل الثقة في النمو

نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تتعافى بفضل الثقة في النمو

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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تعافت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، بفضل الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مع تجدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع، فيما قفز سهم ياسكاوا إلكتريك بعدما رفعت توقعات الأرباح السنوية.

وصعد مؤشر نيكاي 2.25% ليغلق عند 28569.02 نقطة، في حين تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14% إلى 1953.33 نقطة.

وحقق المؤشران أكبر مكسب في ثلاثة أسابيع عقب هبوط على مدار ثلاث جلسات متتالية، ليقتربا من أقل مستوى في ثمانية أسابيع يوم الجمعة.

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واقتدت أسهم اليابان بإغلاق وول ستيرت القوي يوم الجمعة، حيث سجلت المؤشرات الثلاث الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة في نهاية الأسبوع الماضي بقياده أسهم القطاع المالي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد.

وقفز سهم ياسكاوا إلكتريك، المصنعة لأجهزة الروبوت والتي تعد مؤشرا لاتجاه أرباح المصنعين اليابانيين، 6.47% بعدما توقعت
زيادة أرباح التشغيل 29% وصعد سهم فانوك 6.6%.

وقاد مصنعو الآلات الصناعية والأجهزة المنزلية والآلات الكهربائية المكاسب، بعد انتعاش طلبيات الآلات اليابانية للشهر الثالث على التوالي في مايو.

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