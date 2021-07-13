.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدولار الأميركي يصعد بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة

الدولار الأميركي (صورة تعبيرية)
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار الأميركي يصعد بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة

أسعار التضخم الأميركي سجلت أكبر زيادة في 13 عاما

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قفز الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو/حزيران جاء أعلى بكثير من المتوقع، وهو ما يزيد الاحتمالات لاستمرار مخاوف التضخم.

وسجلت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي أكبر زيادة في 13 عاما وسط قيود في الإمدادات وارتفاع مستمر في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستوياتها الراكدة أثناء الجائحة بينما يكتسب التعافي الاقتصادي قوة دافعة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، 0.41% إلى 92.6 وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو/تموز ليقترب من أقوى مستوى له في ثلاثة أشهر البالغ 92.8 الذي سجله الأسبوع الماضي.

الدولار مستقر وسط مخاوف الجائحة قبيل بيانات هامة للتضخم أسواق المال الدولار الدولار مستقر وسط مخاوف الجائحة قبيل بيانات هامة للتضخم

وعلى إثر ذلك، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت منخفضة، اليوم، بعد زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يونيو/حزيران أسفرت عن عودة حالة القلق بشأن وصول النمو الاقتصادي إلى الذروة، بينما كبحت تقارير أرباح إيجابية من بنوك وبيبسي كو الخسائر.

وفي سياق متصل، هبط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي اليوم بعد أن دفعت بيانات التضخم العملة الخضراء إلى أعلى مستوى في ستة أيام.

ودفعت بيانات التضخم الأميركي، الأسواق لتقديم توقعاتها لموعد زيادة أسعار الفائدة الأميركية وهو ما أثر سلبا على عملات اخرى من بينها الاسترليني.

كانت العملة البريطانية منخفضة 0.30% بجلسة اليوم عند 1.3840 دولار بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 1.3799 دولار. واستقر الاسترليني أمام العملة الأوروبية عند 85.39 بنس لليورو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: "عارضات أزياء"
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة
قبل أن تذهب
لوداع ابنتها.. السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بالإفراج عن برلمانية سابقة
لوداع ابنتها.. السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بالإفراج عن برلمانية سابقة
اكتشف المزيد