الدولار الأميركي يصعد بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة

قفز الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو/حزيران جاء أعلى بكثير من المتوقع، وهو ما يزيد الاحتمالات لاستمرار مخاوف التضخم.

وسجلت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي أكبر زيادة في 13 عاما وسط قيود في الإمدادات وارتفاع مستمر في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستوياتها الراكدة أثناء الجائحة بينما يكتسب التعافي الاقتصادي قوة دافعة.

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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، 0.41% إلى 92.6 وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو/تموز ليقترب من أقوى مستوى له في ثلاثة أشهر البالغ 92.8 الذي سجله الأسبوع الماضي.

وعلى إثر ذلك، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت منخفضة، اليوم، بعد زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يونيو/حزيران أسفرت عن عودة حالة القلق بشأن وصول النمو الاقتصادي إلى الذروة، بينما كبحت تقارير أرباح إيجابية من بنوك وبيبسي كو الخسائر.

وفي سياق متصل، هبط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي اليوم بعد أن دفعت بيانات التضخم العملة الخضراء إلى أعلى مستوى في ستة أيام.

ودفعت بيانات التضخم الأميركي، الأسواق لتقديم توقعاتها لموعد زيادة أسعار الفائدة الأميركية وهو ما أثر سلبا على عملات اخرى من بينها الاسترليني.

كانت العملة البريطانية منخفضة 0.30% بجلسة اليوم عند 1.3840 دولار بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 1.3799 دولار. واستقر الاسترليني أمام العملة الأوروبية عند 85.39 بنس لليورو.