وول ستريت تفتح منخفضة بعد بيانات التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت منخفضة، اليوم الثلاثاء، بعد زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يونيو/حزيران أسفرت عن عودة حالة القلق بشأن وصول النمو الاقتصادي إلى الذروة، بينما كبحت تقارير أرباح إيجابية من بنوك وبيبسي كو الخسائر.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 36.2 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 34959.96 نقطة.

مادة اعلانية

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 3.6 نقطة أو 0.08% إلى 4381.07 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 18.1 نقطة أو 0.12% إلى 14715.11 نقطة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 13 عاما في يونيو/حزيران في ظل قيود على الإمدادات واستمرار انتعاش في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستويات متدنية ناجمة عن الوباء في الوقت الذي يكتسب فيه تعافي الاقتصاد زخما.



وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.9% الشهر الماضي، في أكبر ارتفاع منذ يونيو/حزيران 2008، بعد أن تقدم 0.6% في مايو/أيار.