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"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع جدولة تمويل مرابحة مقدم من السعودي الفرنسي

THUMBNAIL_ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. اقتصاد وترفيه وسياحة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التابعة لإعمار
سوق السعودية

"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع جدولة تمويل مرابحة مقدم من السعودي الفرنسي

كانت حصلت عليه الشركة في مايو 2015

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الرياض - العربية.نت

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أعلنت إعمار المدينة الاقتصادية، عن إعادة جدولة ﺗﻣوﯾل التورق المقدم من البنك السعودي الفرنسي البالغ قيمته 537.5 مليون ريال، والذي حصلت عليه الشركة في مايو 2015.

وأضافت إعمار في بيان للسوق السعودية "تداول"، أن الشروط المعدلة لتمويل المرابحة تتضمن فترة سماح لمدة ثلاث سنوات وفترة سداد ممتدة إلى سبعة سنوات (من 2023م الى 2029م شاملة كلا العامين) من خلال أقساط نصف سنوية.

وأشارت الشركة إلى تسهيلات إضافية للتحوط من سعر الفائدة بقيمة 50 مليون ريال سعودي، لترتفع قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته إلى نحو 587.5 مليون ريال.

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وحول أسباب إعادة الجدولة، أفادت "إعمار" بأنها ستساعد في تيسير التدفقات النقدية للشركة وتحسين قدرتها على المضي قدماً في تحقيق خططها للنمو.

وكانت مدة التمويل قبل الجدولة تنتهي في أكتوبر 2013، إلا أنها امتدت بعد توقيع الاتفاق إلى أكتوبر 2029.

ولفت البيان إلى أن الشركة قدمت ضمانات عبارة عن رهن أرض داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالإضافة إلى توقيع سندات لأمر بقيمة القرض.

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