الذهب يتحرك داخل نطاق ضيق مع تركيز المستثمرين على التضخم

استقرت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية التي قد تلقي مزيدا من الضوء على التسلسل الزمني، لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1808.24 دولار للأونصة، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1809.10 دولار.

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واستقر مؤشر الدولار إلى حد بعيد أمام منافسيه.

وبعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يتحول الاهتمام لاحقا لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس بشأن كيفية التعامل مع بيانات التضخم.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1% إلى 26.20 دولار للأوقيةـ ونزل البلاديوم 0.5% إلى 2841.09 دولار، ولم يطرأ تغير على البلاتين عند 1118.51 دولار.