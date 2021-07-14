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"المعمر" توقع عقدا بـ186 مليون ريال لتشغيل مدينة الملك سعود الطبية

المعمر لأنظمة المعلومات
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر" توقع عقدا بـ186 مليون ريال لتشغيل مدينة الملك سعود الطبية

العقد مدته 5 سنوات

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الرياض- العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن توقیع عقد مشروع مع وزارة الصحة لتشغيل وصيانة مدینة الملك سعود الطبیة بقیمة إجمالیة 186.002 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أن المناقصة كانت أرسيت عليها في 30 مارس 2021، وتم توقيع العقد اليوم.

وذكر البيان أن قيمة العقد شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. وتصل مدة العقد 5 سنوات من تاريخ استلام الموقع والمحدد بتاريخ 1 أغسطس 2021.

وبالنسبة للأثر المالي على النتائج، قالت المعمر، إن الأثر المالي يبدأ من الربع الثالث بالعام الحالي.

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