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أسهم اليابان تهبط قبل بدء موسم نتائج الشركات

بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تهبط قبل بدء موسم نتائج الشركات

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طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، اليوم الخميس، إذ تأثرت المعنويات بالحذر قبل موسم نتائج أعمال الشركات، وفي ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 قبل أسبوع من انطلاق أولمبياد طوكيو.

انخفض مؤشر نياكي 1.2% ليغلق عند 28279.09 نقطة، كما تراجع "توبكس" الأوسع نطاقا بالنسبة نفسها تقريبا إلى 1939.61 نقطة.

وسجلت طوكيو 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وهي أكبر وتيرة منذ منتصف يناير، على الرغم من حالة الطوارئ الجديدة التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى 22 أغسطس.

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن توافد الرياضيين الأجانب والمسؤولين الأولمبيين قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الحالات.

وكان سهم نيكون كورب هو الخاسر الأكبر على نياكي بتراجعه 6.2%، في حين واصل سهم هيتاشي خسائره للجلسة الثانية على التوالي، متراجعا 3.5%.

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