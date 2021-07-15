بالأسماء.. تعرف على مجلس الإدارة الجديد لبورصة مصر

أعلنت إدارة البورصة المصرية، انتخاب مجلس إدارة جديد للبورصة لدورة جديدة خلال الفترة من عام 2021 حتى 2025، لتضم 5 أعضاء ممثلين للشركات المقيدة والعاملة بالبورصة بجانب ممثل لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل".

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من رئيس مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، عن شركات الوساطة المالية، والعضو المنتدب لشركة "برايم" للسمسرة في الأوراق المالية، شوكت المراغي، عن الشركات العاملة في الأوراق المالية.

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كما فاز نائب رئيس مجلس إدارة صندوق "أزيموت مصر" لإدارة الصناديق، أحمد أبو السعد، وهاشم السيد عن الشركات المقيدة بالتزكية، وداليا السواح عن شركات بورصة النيل.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات 294 صوتاً، منهم 275 أصواتا صحيحة، و19 صوتًا باطلًا، وحصلت رانيا يعقوب على 145 صوتًا، وشوكت المراغي على 133، وأحمد أبو السعد على 169، وداليا السواح على 22 صوتًا، وفاز هاشم الدسوقي بالتزكية.

وكانت عملية فرز أصوات الناخبين المشاركين في انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة للفترة من 2021 وحتى عام 2025، قد جرت بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، ونافس فيها 12 مرشحًا على 5 مقاعد.