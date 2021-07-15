"تداول السعودية" تطرح قواعد الإدراج لاستطلاع المرئيات

أعلنت مجموعة تداول السعودية، اليوم الخميس، عن نشر مسودة قواعد الإدراج لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.

وقالت "تداول السعودية"، إن هذه التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج تهدف إلى تطوير الأحكام الخاصة بآلية الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بالإضافة إلى أحكام عامة أخرى.

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وأضافت أن ذلك يأتي حرصاً من شركة تداول السعودية على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حول القواعد المنظمة للسوق.

وأوضحت "تداول السعودية"، أنها سوف تستقبل المرئيات حتى يوم الأحد 15 أغسطس 2021، وأن هذه المرئيات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للوثيقة.