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"دلتا" والأولمبياد يلقيان بظلالهما على أسهم اليابان

بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"دلتا" والأولمبياد يلقيان بظلالهما على أسهم اليابان

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طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تضررت المعنويات من المخاوف بشأن انتشار متحور دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا، ومن أن يفاقم أولمبياد طوكيو 2020 الأزمة الصحية.

وانخفض مؤشر نياكي 1.25% إلى 27652.74 نقطة، متراجعا من مستوى دعم رئيسي لمتوسط تحركاته في 200 يوم البالغ 27672 نقطة، للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي.

وقادت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات الانخفاض بعد أن تراجعت أسهم التكنولوجيا الأميركية الأسبوع الماضي، مع وصول مؤشر فيلادلفيا لأسهم أشباه الموصلات إلى أدنى مستوى له في شهر.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3%، مع تراجع جميع مؤشراته الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 باستثناء قطاع الأدوية، وهو ما يتماشى مع تراجع الأسهم عالميا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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