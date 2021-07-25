بيتكوين ترتفع لأعلى مستوى منذ مايو الماضي

سجلت بيتكوين أعلى مستوى سعري منذ مايو الماضي، بعد تعليقات إيجابية من إليون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا والرئيسة التنفيذية لشركة Ark Investment، كاثي وود.

وسجلت العملة المشفرة ارتفاعات لخمسة أيام متتالية، لتتجاوز 34 ألف دولار اليوم الأحد.

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ويتوقع المحللون أن يبلغ السقف السعري للبيتكوين 35 ألف دولار لشهر يوليو الحالي.

وقال إيلون ماسك في مؤتمر الأربعاء الماضي: "إن قيمة بيتكوين التي أملكها أكثر بكثير من قيمة حيازتي من إثيريوم أو دودج كوين".

وأضاف ماسك أن كلاً من SpaceX وTesla تمتلكان عملة بيتكوين، وأنه منفتح على قبول تسلا لبيتكوين كشكل من أشكال الدفع مرة أخرى، بمجرد أن يصبح تعدينها أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة.

وتعرضت عملة بيتكوين للعديد من الانتكاسات مؤخرًا، بما في ذلك الحملة التنظيمية الصينية - جزئيًا بسبب المخاوف بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة - والتقدم في مشاريع العملة الرقمية للبنوك المركزية التي يمكن أن تضغط على العملات المشفرة الخاصة.

ويقوم المسؤولون في جميع أنحاء العالم أيضًا بتكثيف التدقيق في العملات المشفرة. والأسبوع الماضي، دفعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين كبار المنظمين الماليين لتسريع دراستهم قواعد جديدة لمراقبة ما يسمى "العملات المشفرة المستقرة".