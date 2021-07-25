.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيتكوين ترتفع لأعلى مستوى منذ مايو الماضي

بيتكوين

بيتكوين ترتفع لأعلى مستوى منذ مايو الماضي

وحدة البيتكوين سجلت 34 ألف دولار مع الصعود لـ 5 أيام متتالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت بيتكوين أعلى مستوى سعري منذ مايو الماضي، بعد تعليقات إيجابية من إليون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا والرئيسة التنفيذية لشركة Ark Investment، كاثي وود.

وسجلت العملة المشفرة ارتفاعات لخمسة أيام متتالية، لتتجاوز 34 ألف دولار اليوم الأحد.

ويتوقع المحللون أن يبلغ السقف السعري للبيتكوين 35 ألف دولار لشهر يوليو الحالي.

ماسك يتصالح مع "بيتكوين".. مكاسب قوية بعد تصريحاته قصص اقتصادية بيتكوين ماسك يتصالح مع "بيتكوين".. مكاسب قوية بعد تصريحاته

وقال إيلون ماسك في مؤتمر الأربعاء الماضي: "إن قيمة بيتكوين التي أملكها أكثر بكثير من قيمة حيازتي من إثيريوم أو دودج كوين".

وأضاف ماسك أن كلاً من SpaceX وTesla تمتلكان عملة بيتكوين، وأنه منفتح على قبول تسلا لبيتكوين كشكل من أشكال الدفع مرة أخرى، بمجرد أن يصبح تعدينها أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة.

وتعرضت عملة بيتكوين للعديد من الانتكاسات مؤخرًا، بما في ذلك الحملة التنظيمية الصينية - جزئيًا بسبب المخاوف بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة - والتقدم في مشاريع العملة الرقمية للبنوك المركزية التي يمكن أن تضغط على العملات المشفرة الخاصة.

ويقوم المسؤولون في جميع أنحاء العالم أيضًا بتكثيف التدقيق في العملات المشفرة. والأسبوع الماضي، دفعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين كبار المنظمين الماليين لتسريع دراستهم قواعد جديدة لمراقبة ما يسمى "العملات المشفرة المستقرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها
هل يرفع كورونا نسبة الإصابات بالسكري حول العالم؟ هل يرفع كورونا نسبة الإصابات بالسكري حول العالم؟
الأكثر قراءة
بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر
جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين
قبل أن تذهب
حملة عراقية لتطعيم كبار السن ضد كورونا في منازلهم
حملة عراقية لتطعيم كبار السن ضد كورونا في منازلهم
اكتشف المزيد