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"جي بي مورغان" أول بنك عالمي يمنح عملاءه حق الوصول إلى بيتكوين

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

"جي بي مورغان" أول بنك عالمي يمنح عملاءه حق الوصول إلى بيتكوين

في خطوة تعد استسلاماً لعالم التشفير

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دبي - العربية.نت

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أصبح بنك جي بي مورغان JPMorgan أول بنك أميركي كبير يمنح عملاءه الأفراد إمكانية الوصول إلى بيتكوين، اعتبارًا من 19 يوليو.

على عكس البنوك البارزة الأخرى، ورد أن JPMorgan لن يقصر الوصول إلى بيتكوين على العملاء الأثرياء فقط، وفقًا لـ Business Insider.

وقال مصدر مطلع على هذه الخطوة لـ Business Insider: "إنها تنطبق على جميع عملاء البنك الذين يسعون للحصول على مشورة استثمارية، بما في ذلك عملاؤه الموجهين ذاتيًا باستخدام تطبيق Chase للتداول الخالي من العمولة"، علاوة على ذلك، سيشمل أيضًا العملاء الأثرياء الذين يمتلكون أصولًا يديرها مستشارو جي بي مورغان وعملاء البنك فاحشي الثراء.

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بموجب التوجيه الجديد، سيكون لدى المستشارين الماليين في JPMorgan الضوء الأخضر لقبول وتنفيذ صفقات بيتكوين التي يطلبها العميل فقط، مما يعني أنه لا يمكن للمستشارين التوصية بالاستثمار بأنفسهم.

لكن بمجرد أن يطلب العميل التعرض لعملة بيتكوين أو العملات المشفرة، يمكن لمستشاره شراء أسهم في صناديق Grayscale، مثل GBTC، وكذلك Bitcoin Trust التابع لصندوق Osprey نيابة عنهم.

تمثل هذه الخطوة استسلامًا من قبل JPMorgan لعالم التشفير، بعد أن هدد رئيسه التنفيذي، جيمي دايمون، سابقاً بطرد الموظفين الذين يتداولون بيتكوين في عام 2017. لكن منذ ذلك الحين أصبح دايمون أكثر ليونة مع العملة المشفرة، بعد أن قال في مايو إن العملاء يطالبون بالانكشاف عليها.

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