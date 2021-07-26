الأسهم الأوروبية تنخفض عن أعلى مستوياتها

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوياتها على الإطلاق بعدما هوت مخاوف حيال قواعد تنظيمية بأسواق الأسهم في آسيا بينما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات عقب أداء قوي في الأسبوع الماضي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% خلال التعاملات المبكرة وقادت أسهم صناعة السيارات الخسائر.

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وهبط سهم بورشه 4.5% إذ جرى تداول الأسهم بدون حق في التوزيعات بينما نزل سهم شركة فوريسيا الفرنسية لصناعة مكونات السيارات 1.1% رغم رفع صافي التدفقات النقدية المستهدفة لعام 2021.

وهوي سهم شركة بروسوس الهولندية للاستثمار في التكنولوجيا، والتي تملك حصة 28.9% في عملاق الإنترنت الصيني تنسنت، 6.9% لأقل مستوى في عام بعد تشديد بكين إجراءات تنظيمية بحق تنسنت.

وزاد سهم "ريان إير"، أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، 2.1% بعدما رفعت التوقعات لحركة السفر للعام كاملا بفضل حجوزات قوية في الصيف.