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أسهم اليابان تغلق دون مستوى الدعم لليوم الثاني

بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق دون مستوى الدعم لليوم الثاني

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طوكيو - رويترز

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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، مقتدية بمكاسب السوق الأميركية مع احتفاء المستثمرين بنتائج الشركات، لكن مؤشر نيكاي لم ينجح في الإغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة المهم نفسيا للجلسة الثانية على التوالي.

ومثلما حدث أمس الاثنين، ارتفع المؤشر القياسي لوقت وجيز فوق ذلك المستوى ثم قلص مكاسبه قبل الإغلاق، وسط حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع وإعلان نتائج مزيد من الشركات في الولايات المتحدة واليابان.

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.49% عند 27970.22 نقطة. ولم يتجاوز المؤشر مستوى 28 ألفا عند الإقفال منذ 16 يوليو.

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وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64% إلى 1938.04 نقطة.

وفي سوق الأسهم الأميركية، أغلقت المؤشرات الثلاثة ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز وناسداك، على مستويات قياسية الليلة الماضية.

وتفوقت أسهم الشركات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي.

وعلى مستوى القطاعات في طوكيو، حققت أسهم شركات الطيران أكبر المكاسب بزيادة بلغت 3.29%، تليها المعادن غير الحديدية التي ارتفع مؤشرها 2.09%، ثم الحديد والصلب بزيادة 1.74%.

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