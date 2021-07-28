.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سهم غوغل يرفع ناسداك بعد أكبر تراجع في شهرين

وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

سهم غوغل يرفع ناسداك بعد أكبر تراجع في شهرين

بدعم أساسي من ارتفاع أرباح أسهم التكنولوجيا

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع المؤشر ناسداك المجمع، اليوم الأربعاء، بعد نتائج ربع سنوية قياسية من ألفابت، المجموعة الأم لشركة جوجل، مما دعم أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل والتي شهدت في الجلسة السابقة أسوأ انخفاضات لها على مدار أكثر من شهرين.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.4 نقطة بما يعادل 0.15% ليفتح على 35109.95 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.5 نقطة أو 0.03% ليسجل 4402.95 نقطة، وتقدم ناسداك 55.1 نقطة أو 0.38% إلى 14715.664 نقطة.

وارتفعت مبيعات الربع الثاني لشركة ألفابيت، الشركة الأم لـ"غوغل"، عن تقديرات وول ستريت، بسبب تضخم الإعلانات من مسوقي التجزئة الحريصين على تشجيع الإنفاق الاستهلاكي من خلال التجارة الإلكترونية على يوتيوب والعودة فعلياً إلى المتاجر.

اكتتاب "روبن هوود" يواجه تحدياً لقوة القطيع مقابل حيتان وول ستريت قصص اقتصادية وول ستريت اكتتاب "روبن هوود" يواجه تحدياً لقوة القطيع مقابل حيتان وول ستريت

وقالت غوغل في بيان، إن الإيرادات، باستثناء المدفوعات لشركاء التوزيع، بلغت حوالي 51 مليار دولار في الفترة المنتهية في 30 يونيو، فيما كانت توقعات المحللين تدور حول 46.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
"ميت" عاد للحياة بعد 45 عاماً.. هذا ما حصل لعائلته
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
قبل أن تذهب
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
اكتشف المزيد