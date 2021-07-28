سهم غوغل يرفع ناسداك بعد أكبر تراجع في شهرين

ارتفع المؤشر ناسداك المجمع، اليوم الأربعاء، بعد نتائج ربع سنوية قياسية من ألفابت، المجموعة الأم لشركة جوجل، مما دعم أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل والتي شهدت في الجلسة السابقة أسوأ انخفاضات لها على مدار أكثر من شهرين.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.4 نقطة بما يعادل 0.15% ليفتح على 35109.95 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.5 نقطة أو 0.03% ليسجل 4402.95 نقطة، وتقدم ناسداك 55.1 نقطة أو 0.38% إلى 14715.664 نقطة.

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وارتفعت مبيعات الربع الثاني لشركة ألفابيت، الشركة الأم لـ"غوغل"، عن تقديرات وول ستريت، بسبب تضخم الإعلانات من مسوقي التجزئة الحريصين على تشجيع الإنفاق الاستهلاكي من خلال التجارة الإلكترونية على يوتيوب والعودة فعلياً إلى المتاجر.

وقالت غوغل في بيان، إن الإيرادات، باستثناء المدفوعات لشركاء التوزيع، بلغت حوالي 51 مليار دولار في الفترة المنتهية في 30 يونيو، فيما كانت توقعات المحللين تدور حول 46.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.