.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

بورصات - أوروبا - أسواق
أسواق أسهم أوروبا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

صعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% بالتعاملات المبكرة

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس، إذ أدت أرباح قوية من شركات سلع أولية كبيرة وإيرباص وغيرها إلى إضفاء حالة من الإيجابية على الأسواق، بينما تبددت المخاوف حيال تحركات للجهات التنظيمية في الصين.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 463 نقطة في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم إيرباص، أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، 3.6% ليقدم أكبر دعم لمؤشر ستوكس 600، بعد أن رفعت الشركة بقوة توقعاتها لتسليمات الطائرات والأرباح للعام بالكامل.

أسواق أوروبا مستقرة رغم قوة نتائج البنوك نبض السوق الأسهم الأوروبية أسواق أوروبا مستقرة رغم قوة نتائج البنوك

وارتفع سهم توتال إنرجيز الفرنسية ورويال داتش شل المدرجة في المملكة المتحدة بنحو 2% لكل منهما، بعد أن أعلنتا عن إعادة شراء أسهم إذ تلقت أرباحهما دفعة من ارتفاع كبير لأسعار النفط والغاز.

وصعد سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات 6.6% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام كامل، مع استفادتها من نقلة كبيرة في أداء أنشطتها.

ونزل سهم عملاق الأغذية نستله وسهم أنهاوزر بوش إنبيف المصنعة للجعة بعد الإعلان عن نتائجهما.

وتراجع سهم كريدي سويس 4.8% بعد أن أعلن البنك السويسري عن انخفاض بنحو 80% في أرباح الربع الثاني، متضررا من تداعيات انهيار أركيجوس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
الأكثر قراءة
إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف
جثة هامدة بدون أحشاء.. جثة هامدة بدون أحشاء.. "الحوثي" تقتل طفلا يمنيا ببشاعة
السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية
علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل "صديقها"
مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
قبل أن تذهب
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
اكتشف المزيد