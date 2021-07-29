الدولار يتراجع بعد فشل الفيدرالي في تقديم إطار زمني لتشديد السياسة

تراجع الدولار الأميركي أمس الأربعاء، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن تعافي الاقتصاد الأميركي يمضى في مساره على الرغم من زيادة في الإصابات بكوفيد-19، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لخفض برنامجه لمشتريات الأصول.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، 0.225% إلى 92.254 في نهاية جلسة التداول، بعد أن كان قفز إلى 92.766 عقب نشر بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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وصعدت العملة الخضراء على مدار الشهر المنقضي، وارتفع مؤشرها حوالي 2.3% منذ أن أظهر البنك المركزي الأميركي تحولا نحو تشديد السياسة النقدية في اجتماعه في يونيو.

من بين العملات الرئيسية الأخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3905 دولار، ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين، وأرجع محللون ذلك إلى انخفاض الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا على مدار الأيام السبعة الماضية. وصعد اليورو 0.3% إلى 1.1847 دولار.

ابتعد اليوان الصيني عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء، عندما عانى أكبر خسارة ليوم واحد منذ أكتوبر، وذلك بعد أن استقرت سوق الأسهم في البلاد في أعقاب يومين من الاضطرابات.