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هيئة السوق تُقر طرح صندوق "الراجحي المرن للأسهم السعودية"

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق تُقر طرح صندوق "الراجحي المرن للأسهم السعودية"

كطرح عام

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ"شركة الراجحي المالية" على طرح وحدات " صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية" طرحاً عاماً.

وذكرت الشركة أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وتابعت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات".

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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