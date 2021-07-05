"الراجحي المالية" تتوقع أداء قوياً للشركات السعودية خلال الربع الثاني

توقعت شركة الراجحي المالية أن يكون الربع الثاني للشركات السعودية إيجابيا في الغالب، مدفوعا بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي مع زيادة تدريجية في الإنفاق المحلي عبر معظم القطاعات، كما ستكون التوقعات مدعومة بشكل أكبر بارتفاع أسعار النفط.

وأوضح تقرير بحثي للشركة، أن قطاع البتروكيماويات قد يشهد ارتفاع حجم المبيعات وزيادة هوامش المنتجات بما يؤدي إلى تعزيز أرباح القطاع. فيما ترى الراجحي المالية أن قطاع المستشفيات، سيشهد دفعة في الإيرادات والربحية عبر ارتفاع معدلات الإشغال، وتأثير سنة الأساس المنخفضة في العام الماضي.

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فيما يتوقع التقرير أن تكون نتائج شركات الإسمنت قوية خلال الربع، مدعومة بنمو أحجام البيع على أساس سنوي. ومع ذلك، قد تشهد مبيعات التجزئة انخفاضاً نتيجة تأثير سنة الأساس. كما من المتوقع أن يتأثر القطاع سلبياً بارتفاع تكلفة المدخلات والتعداد السكاني بعد تراجع أعداد الوافدين ما قد يؤثر على صافي الدخل الإجمالي وهوامش منتجي الأغذية.

البتروكيماويات

وترى الراجحي المالية، أنه من المتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات أداءً قوياً للأرباح في الربع الثاني من عام 2021، مدعوماً بارتفاع أسعار المنتجات وحجم المبيعات وسط تحسن ديناميكيات السوق.

علاوة على ذلك، استمرت أسعار النفط في الارتفاع للربع الرابع على التوالي، حيث سجلت نموا بأكثر من 11% على أساس فصلي في الربع الماضي، مدفوعة بتحسن الطلب وسط اتفاق خفض إنتاج "أوبك+"، مما يدعم أسعار منتجات البتروكيماويات خلال الربع.

كما واصلت منتجات البوليمر الرئيسية (LDPE وHDPE وPP وPS) اتجاهها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 2-9% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المواد الأولية الرئيسية (النافتا: 7% مقارنة بالربع السابق ؛ البروبان: 3.5% ؛ البيوتان: 0.7%) بوتيرة أبطأ نسبياً، مما أدى إلى تحسين هوامش المنتجات في هذا القطاع. حيث توقع التقرير أن تسجل جميع شركات البتروكيماويات نمواً جيداً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2021.

قطاع التجزئة

ومع ارتفاع مبيعات فترة المقارنة من العام الماضي بقوة، فإن قطاع التجزئة السعودي سيشهد نمواً أبطأ خلال الربع الثاني من عام 2021، خاصة وأنها كانت الفترة التي سبقت فرض ضريبة القيمة المضافة.

وتوقعت الراجحي المالية، انخفاض مبيعات قطاع التجزئة بسبب انخفاض أعداد السكان فضلاً عن تأثير ضريبة القيمة المضافة، إلا أن التمويل الاستهلاكي سيدعم المحصلة النهائية للقطاع.

فيما توقعت أن يشهد قطاع الإسمنت تحسنا كبيرا، حيث شهد القطاع خلال الربع الأول من عام 2021، ارتفاع إجمالي حجم مبيعات الإسمنت بنسبة 4% على أساس سنوي بفضل اقتطاع من الرهون العقارية. كما نما الحجم الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 16% على أساس سنوي، في حين شهد شهرا أبريل ومايو ارتفاعاً بنسبة 51% في الحجم، على خلفية الأساس المنخفض من المبيعات العام الماضي، بسبب الإغلاق المرتبط بالفيروس.

كما أشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، سجلت معظم شركات الإسمنت المدرجة زيادة في حجم المبيعات على أساس سنوي بقيادة الشركة العربية للإسمنت (+ 94% على أساس سنوي)، إسمنت الرياض (+ 59% على أساس سنوي)، إسمنت المدينة (+ 28% على أساس سنوي) وإسمنت ينبع (+ 26% على أساس سنوي).

كما بلغ إجمالي مخزون الكلنكر للقطاع 32.7 مليون طن، بنهاية الربع الأول وهو ما يمثل 60% من مبيعات الأشهر الاثني عشر الماضية.

وتوقع التقرير ارتفاع إيرادات شركات الإسمنت التي تتم تغطيتها بنحو 12% على أساس سنوي.

الاتصالات:

وتوقعت الراجحي المالية، نمواً متعادلاً لقطاع الاتصالات، مع عدم وجود متغيرات كبيرة، مع فتور الأداء في قطاع المستهلكين، ونمو جيد في قطاع الأعمال.

قطاع الغذاء

يواجه مصنعو المواد الغذائية ضربة مزدوجة من ارتفاع تكلفة المدخلات وتراجع عدد السكان بسبب انخفاض أعداد الوافدين. كما شهد الأسبوع الأخير من شهر يونيو رفع منتجي الألبان أسعار بعض المنتجات على أساس وحدة المنتج.

وتوقع التقرير أن يسجل قادة السوق مثل المراعي نمواً ثابتاً في صافي الأرباح بينما يتم تخفيف الهوامش الإجمالية، ومع ذلك فإن إلغاء الرافعة المالية سيدعم صافي الدخل.

بالنسبة لـ سدافكو، توقع التقرير انخفاض الإيرادات، حيث سيكون العام الماضي بمثابة قاعدة عالية. ومن المتوقع أيضاً أن تسجل "صافولا" نمواً ثابتاً في الأرباح، مع نمو صافي الدخل السلبي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

قطاع الرعاية الصحية

قد يكون من أفضل القطاعات أداء من حيث نمو الأرباح، حيث توقع التقرير الذي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، أن يشهد أداء إيجابيا بسبب تحسن مستويات التشغيل، حيث توقعت الراجحي المالية نمو إيرادات شركات الرعاية الصحية التي تغطيها بنسبة 41% على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو صافي الربح بنسبة 66% على أساس سنوي، مما يعكس نمو الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل.

من المتوقع أن تزداد أقساط التأمين الصحي في قطاع التأمين نظراً لارتفاع الأسعار الذي دخل حيز التنفيذ في بداية العام. كما ستشهد استمرار الزيادة في المستخدمين بسبب تحسين تطبيق التأمين.