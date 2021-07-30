أسبوع حافل بالارتفاعات القياسية لبورصة مصر

سجلت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10742 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 10.13% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة.

كما قفز مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 7.86% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان ارتفاعًا بنسبة 1.4% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة. كما ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة.

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وفق التقرير الأسبوع للبورصة المصرية، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع خلال تداولات الشهر الحالي تبلغ نحو 2.4%. وسجل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفعاً بنسبة 1.1% مرتفعاً من 366.6 مليار جنيه إلى 370.5 مليار جنيه.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8%، بعدما قفز من مستوى 119 مليار جنيه إلى 125.9 مليار جنيه.

وزاد رأس المال السوقي لأسهم شركات المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 2.2%، بعدما قفز من مستوى 485.6 مليار جنيه إلى نحو 496.4 مليار جنيه.

على صعيد إجماليات التداول، فقد بلغت التداولات خلال الأسبوع الحالي نحو 17.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.25 مليار ورقة منفذة على 303 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 419 مليون ورقة منفذة على 51 ألف عملية خلال تداولات الأسبوع الماضي.

أما مؤشر "تميز"، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول فيه نحو 22 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 77.5 مليون ورقة منفذة على 1745 عملية خلال تداولات الأسبوع الحالي.

واستحوذت الأسهم على 59.84% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.16%. وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي بحجم تداول 716 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59.8 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بمؤشر "إيجي إكس 70" نحو 4.9 مليار جنيه، بحجم تداول ملياري ورقة مالية منفذة من خلال 159.2 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بمؤشر "إيجي إكس 100" نحو 7.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 219 ألف عملية.