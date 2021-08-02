بيتكوين تعكس مسارها.. جني أرباح يجرها تحت 40000 دولار

تراجعت بيتكوين اليوم الاثنين إلى ما دون 40000 دولار، بعد أن صعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ مايو.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 4.9% وتم تداولها عند 39790 دولارًا صباحًا في هونغ كونغ. كما تراجعت العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك إيثر التي تحتل المرتبة الثانية.

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وأشار المحللون إلى أن عمليات جني الأرباح تكمن وراء هذه الانخفاضات.

قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة، إن هذا "مجرد تراجع طبيعي في أعقاب الحركة الصعودية"، وفقاً لـ"بلومبرغ".

وأدت الانخفاضات إلى عودة عملة بيتكوين إلى قمة النطاق التجاري الذي يتراوح بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار، والذي كان ساريًا منذ تعرض العملة المشفرة لهزيمة في مايو.

وتلقت العملة المشفرة دفعة في الأسابيع الأخيرة من التعليقات الداعمة من قبل الملياردير إيلون ماسك والمستثمرة كاثي وود من Ark Investment Management LLC، بالإضافة إلى التكهنات حول احتمال دخول عملاق التجزئة الإلكترونية أمازون في قطاع العملات المشفرة.

في الوقت نفسه، يتم تكثيف التدقيق في القطاع، وإلى جانب الحملة الصارمة في الصين، يتضمن ذلك أيضاً دفع المشرعين الأميركيين لفرض قواعد أكثر صرامة على مستثمري العملات المشفرة لجمع المزيد من الضرائب بغية تمويل جزء من الاستثمار المخطط له بقيمة 550 مليار دولار في أنظمة النقل والطاقة.

وينتظر متداولو العملات المشفرة أيضًا الترقية المتوقعة هذا الأسبوع لشبكة Ethereum، ما يمكن أن يعزز سعر عملة إيثر التي تقوم على الشبكة من خلال تقليص وتيرة نمو المعروض من العملة المشفرة.