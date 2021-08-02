.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيتكوين تعكس مسارها.. جني أرباح يجرها تحت 40000 دولار

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تعكس مسارها.. جني أرباح يجرها تحت 40000 دولار

تلقت العملة المشفرة دعماً في الأسابيع الأخيرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت بيتكوين اليوم الاثنين إلى ما دون 40000 دولار، بعد أن صعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ مايو.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 4.9% وتم تداولها عند 39790 دولارًا صباحًا في هونغ كونغ. كما تراجعت العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك إيثر التي تحتل المرتبة الثانية.

وأشار المحللون إلى أن عمليات جني الأرباح تكمن وراء هذه الانخفاضات.

بعد مكاسب لـ4 أشهر.. النفط يتراجع وسط تباطؤ الصين وموجة دلتا طاقة أسعار النفط بعد مكاسب لـ4 أشهر.. النفط يتراجع وسط تباطؤ الصين وموجة دلتا

قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة، إن هذا "مجرد تراجع طبيعي في أعقاب الحركة الصعودية"، وفقاً لـ"بلومبرغ".

وأدت الانخفاضات إلى عودة عملة بيتكوين إلى قمة النطاق التجاري الذي يتراوح بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار، والذي كان ساريًا منذ تعرض العملة المشفرة لهزيمة في مايو.

وتلقت العملة المشفرة دفعة في الأسابيع الأخيرة من التعليقات الداعمة من قبل الملياردير إيلون ماسك والمستثمرة كاثي وود من Ark Investment Management LLC، بالإضافة إلى التكهنات حول احتمال دخول عملاق التجزئة الإلكترونية أمازون في قطاع العملات المشفرة.

في الوقت نفسه، يتم تكثيف التدقيق في القطاع، وإلى جانب الحملة الصارمة في الصين، يتضمن ذلك أيضاً دفع المشرعين الأميركيين لفرض قواعد أكثر صرامة على مستثمري العملات المشفرة لجمع المزيد من الضرائب بغية تمويل جزء من الاستثمار المخطط له بقيمة 550 مليار دولار في أنظمة النقل والطاقة.

وينتظر متداولو العملات المشفرة أيضًا الترقية المتوقعة هذا الأسبوع لشبكة Ethereum، ما يمكن أن يعزز سعر عملة إيثر التي تقوم على الشبكة من خلال تقليص وتيرة نمو المعروض من العملة المشفرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح "أغنية" جديدة
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
الأكثر قراءة
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح
نهاية مأساوية.. نهاية مأساوية.. "يوتيوبر" شهير يلقى حتفه خلال تصوير فيديو
قبل أن تذهب
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
اكتشف المزيد