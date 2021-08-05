نيكاي يغلق مرتفعاً بفضل نتائج أعمال إيجابية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا اليوم الخميس، بدعم من نتائج أعمال إيجابية لنيبون يوسن وكيكومان كورب وهيتاشي زوسن، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19".

وارتفع المؤشر نيكاي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.52%، ليتفوق على تقدم 0.39% للمؤشر توبكس الأوسع نطاقا، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر إغلاق مرتفع لوول ستريت.

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وأضاف مؤشر توبكس لأسهم النمو 0.62%، متجاوزا مؤشر أسهم القيمة الذي زاد 0.18%.

وكان قطاع النقل البحري أكبر الرابحين بين القطاعات الفرعية على توبكس بفارق كبير إذ صعد 9.5%.

وكان سهم نيبون يوسن الأفضل أداء على نيكي ليقفز 12.7%.

وارتفعت أسهم شركات شحن بحري أخرى هي "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" 6.66% و"كاواساكي كيسن" 6.58%.

وصعد سهم كيكومان للمواد الغذائية 9.93%، بينما ارتفع سهم شركة البنية التحتية والطاقة هيتاشي زوسن 6.81%.

وتقدم سهم راكوتين جروب 8.38% بعد أن دخلت الشركة في شراكة لتشييد شبكة جديدة للهاتف المحمول في ألمانيا.

وأعلنت اليابان عن قفزة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" يوم الثلاثاء عند 14 ألفا و207، بفعل زيادة قياسية للإصابات في طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية بلغت 4166 حالة.