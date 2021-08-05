نيكاي يغلق مرتفعاً بفضل نتائج أعمال إيجابية
كان سهم نيبون يوسن الأفضل أداء على نيكي ليقفز 12.7%
أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا اليوم الخميس، بدعم من نتائج أعمال إيجابية لنيبون يوسن وكيكومان كورب وهيتاشي زوسن، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19".
وارتفع المؤشر نيكاي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.52%، ليتفوق على تقدم 0.39% للمؤشر توبكس الأوسع نطاقا، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر إغلاق مرتفع لوول ستريت.
وأضاف مؤشر توبكس لأسهم النمو 0.62%، متجاوزا مؤشر أسهم القيمة الذي زاد 0.18%.
وكان قطاع النقل البحري أكبر الرابحين بين القطاعات الفرعية على توبكس بفارق كبير إذ صعد 9.5%.
وكان سهم نيبون يوسن الأفضل أداء على نيكي ليقفز 12.7%.
وارتفعت أسهم شركات شحن بحري أخرى هي "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" 6.66% و"كاواساكي كيسن" 6.58%.
وصعد سهم كيكومان للمواد الغذائية 9.93%، بينما ارتفع سهم شركة البنية التحتية والطاقة هيتاشي زوسن 6.81%.
وتقدم سهم راكوتين جروب 8.38% بعد أن دخلت الشركة في شراكة لتشييد شبكة جديدة للهاتف المحمول في ألمانيا.
وأعلنت اليابان عن قفزة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" يوم الثلاثاء عند 14 ألفا و207، بفعل زيادة قياسية للإصابات في طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية بلغت 4166 حالة.