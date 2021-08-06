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مؤشر "تميز" يتألق في بورصة مصر.. 6.5% مكاسب أسبوعية

البورصة المصرية تبعد شركات من التداول
البورصة المصرية
البورصة المصرية

مؤشر "تميز" يتألق في بورصة مصر.. 6.5% مكاسب أسبوعية

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القاهرة - خالد حسني

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فيما خيم التراجع على غالبية مؤشرات البورصة المصرية خلال التداولات الأسبوعية المجمعة، واصل المؤشر الحديث "تميز" تألقه ليسجل مستويات قياسية وارتفاع أسبوعي كبير.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال تداولات الأسبوع الحالي بنسبة 0.68% لتربح الأسهم نحو 4.8 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 701.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 706.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% فاقداً نحو 19 نقطة، بعدما نزل من مستوى 10742 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10723 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% فاقداً نحو 11 نقطة بعدما نزل من مستوى 2377 نقطة إلى 2366 نقطة.

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.6% خاسراً نحو 80 نقطة بعدما تراجع من 13231 نقطة إلى 13151 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.23% فاقداً نحو 10 نقاط بعدما نزل من 4189 نقطة إلى 4179 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.2% مضيفاً نحو 61 نقطة، بعدما صعد من 2763 نقطة إلى نحو 2824 نقطة. كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.6% مضيفاً 62 نقطة بعدما صعد من 3742 نقطة إلى 3804 نقطة.

وأخيراً، سجل مؤشر "تميز" ارتفاعاً أسبوعياً قوياً بنسبة 6.5% رابحاً نحو 197 نقطة بعدما قفز من مستوى 3018 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 3215 نقطة في إغلاق تداولات الأسبوع الحالي.

على صعيد تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04%، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.22%، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.01%. بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.12%.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.43%، ونما مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.79%، وأيضاً ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 2.49%.

وفيما ربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه، بلغ حجم التداول على الأسهم 492.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.4 ألف عملية لعدد 196 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 92.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 3.86%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 12.88% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 87.11%.

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