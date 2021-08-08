بورصات الخليج تغلق مرتفعة بدعم نتائج قوية للشركات

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بنتائج الشركات، فيما سجلت بورصة أبوظبي مستوى مرتفعا جديدا.

وصعدت البورصة السعودية 0.1%وكسب مصرف الراجحي 0.7% وسهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكثر من 2% في أعقاب زيادة صافي الربح الفصلي.

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واقترحت شركة الرعاية الصحية توزيعات نقدية 70 فلسا للسهم عن الربع الثاني.

ولكن هبوط سهم شركة الاتصالات السعودية 1.5% وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1% حد من مكاسب المؤشر.

وأعلن البنكان عن صافي ربح أعلى في الربع الثاني ولكنهما شهدا تراجعا للإيرادات.

وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.3%.

وأعلنت الشركة نمو أرباح الربع الثاني بنحو أربعة أمثال متخطية توقعات المحللين بفضل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي.

وارتفع صافي ربح الشركة إلى 95.47 مليار ريال (25.46 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران من 24.62 مليار ريال قبل عام.

وصعد مؤشر دبي 0.1% بفضل صعود سهم أرامكس 1.9%.

وقالت الشركة إنها واصلت الاستثمار في التحول الرقمي لزيادة الكفاءة والتكيف مع اتجاهات المستهلكين والقطاع.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.1%بفضل قفزة 3.4%لسهم العالمية القابضة وصعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.6%.

وأضاف المؤشر القطري 0.4%وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.9%، وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات 2% بعدما أعلنت الشركة عن ربح صاف 909.4 مليون ريال (248.61 مليون دولار) ارتفاعا من 135.1 مليون ريال قبل عام.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.1% بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 0.3%.

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به يوم الخميس.

وكانت بورصة الكويت مغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية.

وفيما يلي أداء البورصات العربية:

السعودية زاد المؤشر 0.1% إلى 11215 نقاط

أبوظبي صعد المؤشر 1.1% إلى 7501 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.1% إلى 2823 نقطة

قطر كسب المؤشر 0.4% إلى 10954 نقطة

مصر تقدم المؤشر 0.1% إلى 10739 نقطة

البحرين نزل المؤشر 0.2% إلى 1611 نقطة

سلطنة عمان صعد المؤشر 0.1% إلى 4007 نقاط