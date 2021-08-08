تجديد تعيين محمد فريد رئيساً لبورصة مصر لمدة 4 سنوات

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات.

وكان صالح شغل منصب رئيس البورصة في الفترة الأولى من 2017 وحتى الخميس الماضي، وعمل من قبل نائبا لرئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010 وحتى أكتوبر 2011.

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ويرأس فريد مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية في لبنان منذ 3 نوفمبر 2020، وأيضا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة مصر لنشر المعلومات، وشركة "إي جي إي تي للخدمات التقنية"، و"شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية" منذ عام 2017.

وتقلد منصب رئيس "اتحاد البورصات اليورو آسيوي" بين 2017 و2018، وكان عضواً في مجلس إدارة "شركة مصر القابضة للتأمين" بين 2016 و2018.

وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً لـ"شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية" بين 2012 و2017، ومستشاراً لشؤون التأجير التمويل ورأس المال وإدارة المخاطر في "مجموعة البنك الدولي" في مصر" بين 2013 و2016.

وتقلد فريد منصب خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال في المكتب الفني لوزير الاستثمار بين 2004 و2010، وخبير اقتصادي في المكتب الفني لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بين 1999 و2002.