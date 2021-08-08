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"برج المعرفة" تعين مستشاراً مالياً لإدراج أسهمها في "نمو"

السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
شركات

"برج المعرفة" تعين مستشاراً مالياً لإدراج أسهمها في "نمو"

تعمل برج المعرفة على استكمال المتطلبات النظامية لإدراج أسهمها

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة برج المعرفة التجارية "برج المعرفة"، عن تعيين شركة وثيق للخدمات المالية "وثيق" مستشاراً مالياً لطرح أسهمها في السوق الموازية "نمو" من خلال الإدراج المباشر.

وأوضحت وثيق في بيان، اليوم الأحد، أنها تعمل مع شركة برج المعرفة في الوقت الحالي على استكمال المتطلبات النظامية والحصول على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أسهم الشركة إدراجاً مباشراً في السوق الموازية "نمو".

وتأسست شركة برج المعرفة عام 2011، وتعمل في مجال النشر والتوزيع، وهي إحدى الشركات المتخصصة في توريد الكتب والمناهج الرقمية للمدارس العالمية والأهلية والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

وحسب البيان، تم توقيع الاتفاقية بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة وثيق للخدمات المالية، عبدالله بن إبراهيم المحارب، ورئيس مجلس الإدارة لشركة برج المعرفة التجارية نوف بنت حسن بن عبدالله اليمني.

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