 التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليجية بعد هبوط أسعار النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الاثنين مقتفيه أثر هبوط أسعار النفط، في حين ارتفع مؤشر أبوظبي بفضل مكاسب للشركة العالمية القابضة.

ونزل خام برنت 2.66 دولار بما يعادل 3.9% إلى 68.04 دولار للبرميل مع صعود الدولار ومخاوف من أن قيودا جديدة بسبب فيروس كورونا لاسيما في الصين ستقود لتباطؤ الطلب العالمي على الوقود.

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وقال كبير محللي السوق في إف.إكس بريموس، دانييل تقي الدين: "تأثرت الأسهم في المنطقة بتراجع سعر النفط عالميا وعودة الضبابية حيال كوفيد للصدارة".

وفي أبوظبي، ربح المؤشر 1% وتقدم سهم العالمية القابضة 3.3% عقب زيادة صافي أرباح الشركة في النصف الأول من العام.

وأعلنت الشركة عن ربح صاف 4.36 مليار درهم (1.2 مليار دولار) ارتفاعا من 844 مليونا قبل عام.

وبلغت القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار درهم في أواخر يونيو/حزيران لتصبح إحدى الشركات الأعلى قيمة بين تلك المدرجة في البورصة بعد بدء تداول أسهم ألفا ظبي التي تمتلك فيها حصة 45%.

كما ربح سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 6% بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي ربح الربع الثاني.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% جراء هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3% وفقد سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.5% منهيا جولة مكاسب على مدار 8 جلسات.

وهبط المؤشر القطري 0.1%، بفعل هبوط بنك قطر الدولي الإسلامي 1.2% ومصرف قطر الإسلامي 0.3%.

واستقر مؤشر دبي وعوضت مكاسب أسهم القطاع المالي تراجع الأسهم العقارية.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.5% بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 1.7%.

وأغلق سهم حديد عز مرتفعا 0.5% بعدما حقق ربحا في النصف الأول من العام.

وكانت بورصة الكويت مغلقة لليوم الثاني التوالي بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية.

وفيما يلي أداء البورصة العربية:

السعودية نزل المؤشر 0.2% إلى 11198 نقطة

أبوظبي صعد المؤشر 1% إلى 7573 نقطة

دبي استقر المؤشر عند 2823 نقطة

قطر هبط المؤشر 0.1% إلى 10941 نقطة

مصر تقدم المؤشر 0.6% إلى 10800 نقطة

البحرين نزل المؤشر 0.2% إلى 1611 نقطة

سلطنة عمان فقد المؤشر 0.2% إلى 4000 نقطة