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الأسهم الأوروبية تصل لذروة قياسية بدعم شركات السفر والترفيه

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بورصة لندن
بورصة لندن

الأسهم الأوروبية تصل لذروة قياسية بدعم شركات السفر والترفيه

ستوكس 600 سجل ارتفاعا 0.2% إلى النقطة 474.67

رويترز

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سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي مدعومة بشركات السفر والترفيه مع ترحيب مستثمرين بتقارير نتائج قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق عند 471.67 نقطة.

وسجل قطاع السفر والترفيه أكبر مكسب بالنسبة المئوية، وزاد سهم فلوتر انترتينمنت 4.8% بعدما أعلنت أكبر مجموعة للمراهنات على الإنترنت أن نتائج النصف الأول تخطت التوقعات وأنها تتوقع تحول أنشطتها الأميركية للربحية بحلول عام 2023.

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وأضاف سهم شركة هالو فرش للوجبات ومقرها برلين 1% عقب الإعلان عن نمو قوي في الربع الثاني بفضل زيادة عدد العملاء واستمرار معدلات الطلبيات المرتفعة لتدعم المبيعات.

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