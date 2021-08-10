الأسهم الأوروبية تصل لذروة قياسية بدعم شركات السفر والترفيه

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي مدعومة بشركات السفر والترفيه مع ترحيب مستثمرين بتقارير نتائج قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق عند 471.67 نقطة.

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وسجل قطاع السفر والترفيه أكبر مكسب بالنسبة المئوية، وزاد سهم فلوتر انترتينمنت 4.8% بعدما أعلنت أكبر مجموعة للمراهنات على الإنترنت أن نتائج النصف الأول تخطت التوقعات وأنها تتوقع تحول أنشطتها الأميركية للربحية بحلول عام 2023.

وأضاف سهم شركة هالو فرش للوجبات ومقرها برلين 1% عقب الإعلان عن نمو قوي في الربع الثاني بفضل زيادة عدد العملاء واستمرار معدلات الطلبيات المرتفعة لتدعم المبيعات.