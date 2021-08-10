الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل نتائج الشركات

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الثلاثاء مع استمرار الأثر الإيجابي لنتائج الشركات ولكن المكاسب كانت محدودة نتيجة مخاوف من انتشار سلالة دلتا سريعة الانتشار.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.24% عند 27888.15 نقطة بعد أن بلغ ذروة منتصف يوليو/تموز عند 28128.61 نقطة في وقت سابق.

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وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36% إلى 1936.28 نقطة ولكن دون ذروة الجلسة عند 1950.63 نقطة.

وقال متعامل بالسوق من شركة لإدارة الأصول "بعدما بلغ نيكاي 28100، يبدو أنه كان ثمة تهافت لجني أرباح.



"لا تزال هناك مخاوف حيال سلالة دلتا، لذا من المرجح أن تكبح موجات الصعود المفاجئة".

وتكافح اليابان خامس موجة لفيروس كورونا وسجلت 12 ألفا و73 إصابة جديدة في أنحاء البلاد أمس بعدما لامست مستوى قياسيا مرتفعا قبل يومين.

وكانت شركة ميتسوي ماينينج اند سملتينج أكبر رابح على نيكاى وزاد سهمها 8.75% بفضل أرباح قوية أعلنت عنها يوم الجمعة.

وأضاف سهم مجموعة سوفت بنك 0.9% وتعلن نتائجها اليوم بعد إغلاق السوق.

ونزل سهم مجموعة سوني 2.50% وخسر سهم نينتيندو 3.05% ليتصدرا قائمة أسوأ الأسهم أداء بين 30 سهما أساسيا على توبكس.