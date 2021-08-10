.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل نتائج الشركات

  • الخط
بورصة طوكيو نيكاي
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل نتائج الشركات

نيكاي ينهي التعاملات عند النقطة 27888

طوكيو- رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الثلاثاء مع استمرار الأثر الإيجابي لنتائج الشركات ولكن المكاسب كانت محدودة نتيجة مخاوف من انتشار سلالة دلتا سريعة الانتشار.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.24% عند 27888.15 نقطة بعد أن بلغ ذروة منتصف يوليو/تموز عند 28128.61 نقطة في وقت سابق.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36% إلى 1936.28 نقطة ولكن دون ذروة الجلسة عند 1950.63 نقطة.

كورونا يضرب اليابان مجدداً.. "الجائحة تدخل مرحلة جديدة" فيروس كورونا كورونا يضرب اليابان مجدداً.. "الجائحة تدخل مرحلة جديدة"

وقال متعامل بالسوق من شركة لإدارة الأصول "بعدما بلغ نيكاي 28100، يبدو أنه كان ثمة تهافت لجني أرباح.

"لا تزال هناك مخاوف حيال سلالة دلتا، لذا من المرجح أن تكبح موجات الصعود المفاجئة".

وتكافح اليابان خامس موجة لفيروس كورونا وسجلت 12 ألفا و73 إصابة جديدة في أنحاء البلاد أمس بعدما لامست مستوى قياسيا مرتفعا قبل يومين.

وكانت شركة ميتسوي ماينينج اند سملتينج أكبر رابح على نيكاى وزاد سهمها 8.75% بفضل أرباح قوية أعلنت عنها يوم الجمعة.

وأضاف سهم مجموعة سوفت بنك 0.9% وتعلن نتائجها اليوم بعد إغلاق السوق.

ونزل سهم مجموعة سوني 2.50% وخسر سهم نينتيندو 3.05% ليتصدرا قائمة أسوأ الأسهم أداء بين 30 سهما أساسيا على توبكس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر ما قالته والدتها دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر ما قالته والدتها
احذروا تناول البيتزا المجمدة كل يوم.. لهذه الأسباب! احذروا تناول البيتزا المجمدة كل يوم.. لهذه الأسباب!
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد