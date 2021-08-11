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أسهم اليابان تغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي

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بورصة طوكيو نيكاي
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي

الارتفاع جاء بفضل أرباح الشركات والبنوك

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بمساعدة أرباح قوية أعلنتها بريدجستون وشركات أخرى، بينما تلقى قطاع البنوك الدعم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

وصعد المؤشر نيكاي 0.65% إلى 28070.51 نقطة، وهو أول إغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة منذ 16 يوليو، بيد أنه قد يواجه مقاومة عند نحو 28300 نقطة من الاتجاه المائل للنزول للمؤشر منذ منتصف يونيو/حزيران.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92% إلى 954.08 نقطة، وبلغ أيضا أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز، في ظل دعم أرباح إيجابية للمعنويات.

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وقفز سهم بريدجستون 5.35% بفضل أرباح فصلية قوية وتوقعات إيجابية للأرباح السنوية.

وتصدر سهم توهو زنك، بارتفاعه 12.69%، قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل.

وارتفع سهم أولفاك 6.95% لأعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد أن حققت شركة صناعة أجهزة تفريغ الهواء نموا قويا وأعلنت رفع توزيعات الأرباح.

وصعد سهم بيرسول هولدينجز لتقديم خدمات العمالة 7% بفضل أرباح فصلية قوية مفاجئة وخطة لزيادة التوزيعات.

وربحت البنوك 2.61% إذ ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى في شهر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ضخما للبنية التحتية. وأسهم البنوك اليابانية شديدة الارتباط بالعوائد الأميركية بسبب استثماراتها الكبيرة في الدين الأميركي.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 1.76%، ليخفق في الحفاظ على مكاسب مبكرة حققها عقب إعلان الشركة عن أرباحها وبعد أن قال الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون إنه سيعلق الاستثمارات في الصين مع ترقبه لتطورات حملة تشنها الجهات التنظيمية على شركات التكنولوجيا.

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