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الأسهم الأوروبية بصدد أطول موجة مكاسب منذ يونيو

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الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية بصدد أطول موجة مكاسب منذ يونيو

مؤشر ستكس 600 يرتفع للجلسة الثامنة على التوالي

رويترز

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بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الأربعاء، وتتجه صوب تسجيل أطول موجة مكاسب في شهرين مع تعزيز صعود أسهم البنوك وشركات التعدين معنويات المستثمرين المرتفعة بالفعل بفضل موسم نتائج قوي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.

وسجلت شركات التعدين أكبر مكسب مرتفعة 0.7% بينما دعمت عائدات السندات الحكومية المستقرة أسهم البنوك.

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وكسب سهم بنك "إيه.بي.إن امرو" الهولندي 3.2% بعد أن قال إنه سيستأنف سداد توزيعات نقدية بفضل التعافي الاقتصادي الذي ساهم في زيادة صافي الربح بما يفوق التوقعات.

وصعد سهم شركة الأمن الالكتروني البريطانية افاست 3.2% بعدما وافقت منافستها الأميركي نورتون لايف لوك على شراء الشركة بما يصل إلى 8.6 مليار دولار.

ونزل سهم فيستاس، أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في العالم، 4.7% عقب خفض توقعاتها للعام الجاري بعدما جاءت أرباح التشغيل للربع الثاني أقل من التوقعات نتيجة تعطل سلاسل توريد وتكلفة أعلى.

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