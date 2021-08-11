الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر مقابل اليورو

ارتفع الدولار الأميركي في تداولات أمس الثلاثاء، ليلامس أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر مقابل اليورو، مع تزيد توقعات المستثمرين بأن بيانات الوظائف الأميركية القوية قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن يبدأ قريبا تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، لثالث جلسة على التوالي وسجل أعلى مستوى له في حوالي ثلاثة أسابيع. وفي أحدث المعاملات كان المؤشر مرتفعا 0.13% عند 93.064.

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واتخذ الدولار مؤخرا منحنى صعوديا مع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما أضعفت احتمالات تقليص مجلس الفيدرالي لإجراءات التحفيز أسعار السندات.

وذكرت وزارة العمل الأميركية في مسح شهري أمس الاثنين، أن الوظائف الشاغرة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو، بينما زاد التوظيف أيضا.

جاء ذلك عقب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر زيادة في الوظائف بلغت 943 ألفا في يوليو، وهو رقم أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 870 ألفا.

وتراجع اليورو 0.1% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1718 دولار. وارتفع الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 110.57 ين.

وزاد الدولار أيضا 0.2% مقابل العملة السويسرية، موسعا مكاسبه التي سجلها مؤخرا، فيما ارتفع الدولار الأسترالي 0.3% مقابل العملة الأميركية.

وما زال المستثمرون قلقين بشأن النمو في الصين والانتشار السريع لمتحور دلتا من فيروس كورونا.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بيتكوين 1.7% إلى 45 ألفاً و530 دولاراً، بعد أن سجلت الليلة الماضية أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 46 ألفاً و759 دولاراً. وانخفضت إيثر 0.9% إلى 3139.15 دولار.