بورصة مصر تربح 9.3 مليار جنيه في 4 جلسات

تمكنت الأسهم المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة بدعم موجة من المشتريات التي ساهمت في ارتفاع قوي بقيم وأحجام التداول على مدار جلسات الأسبوع.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، صعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 1.3% لتحقق الأسهم مكاسب أسبوعية بقيمة 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الحالي (4 جلسات) بعدما أنهى التداولات عند مستوى 715.7 مليار جنيه.

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وزاد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 376 مليار جنيه إلى 380.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%. كما ارتفع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 134 مليار جنيه إلى 136.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 509.9 مليار جنيه إلى 516.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10884.50 نقطة. ونما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2871.09 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.1% مغلقًا عند مستوى 3846.51 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان ارتفاعًا بنسبة 0.73% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 13247.81 نقطة. وصعد مؤشر "تميز" في بنسبة 9.61% ليغلق عند مستوى 3524.95 نقطة.

بالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.2 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.759 مليار ورقة منفذة على 238 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.791 مليار ورقة منفذة على 312 ألف عملية خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 1.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي بحجم تداول 341.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 57.5 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بمؤشر "إيجي إكس 70" نحو 3.8 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 122.8 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بمؤشر "إيجي إكس 100" نحو 5.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 180.4 ألف عملية.