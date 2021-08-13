القلق من "دلتا" يدعم الذهب.. والدولار يحد من الصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بكوفيد-19، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1756.61 دولار للأوقية (الأونصة). والمعدن الأصفر منخفض 0.4% في الأسبوع، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الاثنين عقب بيانات قوية للوظائف الأميركية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز مبكرا.

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وصعدت العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1759.70 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات: "الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل".

وأضاف: "في الأمد القصير، نتوقع أن يتماسك الذهب بين 1750 و1800 دولار".

واعترى الضعف الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، إذ تعرضت لضغوط بفعل تداعيات ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا في عدة دول في المنطقة.

في غضون ذلك، ظل الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، بعد بيانات أظهرت أن أسعار المنتجين الأميركيين سجلت أكبر زيادة سنوية في أكثر من عشر سنوات.

يأتي ذلك في أعقاب بيانات ضعيفة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما ساعد الذهب على الارتفاع 1.3% يوم الأربعاء، لكن البيانات دفعت المستثمرين للتطلع إلى المزيد من التلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خططه المتعلقة بالسياسة النقدية.

يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7% إلى 23.32 دولار للأوقية، لكنها منخفضة نحو 4% في الأسبوع. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1019.64 دولار ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو، فيما استقر البلاديوم عند 2624.81 دولار.