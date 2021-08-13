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شركات التكنولوجيا الكبرى تقود الأسهم الأميركية لإغلاق قياسي جديد

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بورصة نيويورك
الأسواق العالمية

شركات التكنولوجيا الكبرى تقود الأسهم الأميركية لإغلاق قياسي جديد

لليوم الثالث على التوالي

نيويورك - رويترز

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قفز المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويي إغلاق قياسيين لليوم الثالث على التوالي، أمس الخميس، إذ دفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى السوق للصعود بينما كان المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف التي أظهرت ثباتا في الانتعاش الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وقادت أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت (الشركة الأم لغوغل) وفيسبوك، التي تمثل ربع رأس المال السوقي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأسهم على ستاندرد آند بورز وناسداك الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا فيه.

وتقدمت أيضا أسهم تسلا وإنفيديا وموديرنا في يوم كانت الأسهم المنخفضة أكثر من الرابحة.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 14.74 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 35499.71 نقطة، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 13.12 نقطة أو 0.29% إلى 4460.82 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 51.13 نقطة أو 0.35% إلى 14816.26 نقطة.

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