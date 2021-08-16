وول ستريت تفتح منخفضة مع تضرر المعنويات بفعل بيانات صينية

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت يوم الاثنين على هبوط من مستوياتها القياسية إثر بيانات ضعيفة من الصين أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وأضرت بأسهم القطاعات المرتبطة بسلامة الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 24.5 نقطة ما يعادل 0.07% عند الفتح إلى 35490.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 6.4 نقطة أو 0.14% إلى 4461.65 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 51.4 نقطة أو 0.35% إلى 14771.53 نقطة.

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من جانب آخر تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكرا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1773.12 دولار للأونصة بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس/آب عند 1782.40 دولار. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1775.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة.