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أسهم أوروبا تسجل أقل مستوى بأسبوع جراء مخاوف الجائحة

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بورصة لندن
بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تسجل أقل مستوى بأسبوع جراء مخاوف الجائحة

مؤشر ستوكس 600 يهبط للجلسة الثانية على التوالي

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية لأقل مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء، إذ أثار تزايد الإصابات بـ"كوفيد-19" في آسيا ومناطق أخرى مخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفقد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% ليسجل هبوطا لليوم الثاني على التوالي بعدما حقق المؤشر أطول موجة صعود فيما يزيد عن عقد.

ورغم مواصلة اقتصادات أوروبية التعافي من التراجع الناجم عن الجائحة إلا أن تشديد الصين الرقابة على قطاع الإنترنت وإجراءات العزل العام في جميع أنحاء نيوزيلندا والقيود على الحركة في عدد من الدول الآسيوية يثير قلق المستثمرين.

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ونزل سهم شركة التكنولوجيا الهولندية بروسوس، التي تملك حصة في عملاق التكنولوجيا الصينية تينسنت، 4.2%.

وقادت القطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل النفط والغاز والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات والبنوك الخسائر المبكرة.

وقفز سهم شركة التعدين بي.اتش.بي المدرجة في لندن 8.6% بعدما أعلنت عن أفضل أرباح سنوية في نحو عقد وقالت إنها ستبيع أصول بترولية إلى وودسايد بتروليوم.

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