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نيكاي يرتفع منهياً سلسلة خسائر استمرت 4 أيام

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بورصة طوكيو أسواق اليابان أسهم
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي يرتفع منهياً سلسلة خسائر استمرت 4 أيام

لكن مخاوف دلتا مستمرة

طوكيو - رويترز

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انتعشت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، تقودها مكاسب حققها سهم فوجي فيلم وأسهم أخرى دفاعية، فيما أنهى المؤشر نيكاي القياسي سلسلة خسائر استمرت على مدى أربعة أيام، لكن المخاوف حيال السلالة دلتا أبقت المستثمرين في حالة من الحذر.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.59% إلى 27585.91 نقطة، معوضا خسائر تكبدها في وقت سابق حين بلغ أدنى مستوياته منذ 30 يوليو/تموز. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% إلى 1923.97 نقطة.

وقادت الأسهم الدفاعية المكاسب فيما تراجعت الكثير من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفعل استمرار المخاوف حيال احتمال أن يؤدي انتشار السلالة دلتا إلى عرقلة التعافي الاقتصادي في داخل البلاد وفي الخارج.

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وزاد سهم فوجي فيلم 3.3% ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا، مواصلا صعوده منذ إعلان الشركة عن نتائج أعمال قوية يوم الجمعة.

وكانت بعض الأسهم الدفاعية مثل شركات صناعة الأدوية من بين أكبر الأسهم الرابحة، ليرتفع سهم أستيلاس فارما 2.1% وصعد سهم تشوجاي للأدوية 1.1%.

لكن العديد من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية انخفضت بفعل تصاعد مخاوف حيال النمو في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان لاحتواء السلالة دلتا من فيروس كورونا.

وخسرت أسهم شركات صناعة الصلب 0.9%، فيما فقدت أسهم شركات الشحن البحري 1.4%.

كانت أسهم شركات الشحن ارتفعت نحو 50% في أقل من ثلاثة أسابيع بفضل نشاط محموم في سوق الشحن.

ونزلت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز بينما مددت اليابان أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى لمواجهة ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والذي يهدد النظام الطبي.

وخسر سهم بان باسيفيك انترناشونال 6% بعد أن جاءت نتائج الأعمال الفصلية لشركة البيع بالتجزئة دون توقعات السوق.

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