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الذهب يهبط بعد تلميحات الفيدرالي الأميركي بخفض التحفيز

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الذهب يهبط بعد تلميحات الفيدرالي الأميركي بخفض التحفيز

والدولار يصعد لذروة أكثر من 9 أشهر

رويترز

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1779.52 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1779.50 دولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى ذروة أكثر من 9 أشهر، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى.

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وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس، كايل رودا، إن الذهب خسر بعضا من الزخم التصاعدي مع تنامي قلق المشاركين في السوق حيال خطر بدء (مجلس) الاحتياطي تقليص شراء السندات بحلول نهاية العام".

أظهر محضر اجتماع يوليو/تموز أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي يرون احتمالا لتقليص برنامج شراء السندات هذا العام إذا استمر تحسن الاقتصاد كما هو متوقع.

ويعتبر المعدن النفيس تحوطا ضد التضخم وخفض قيمة العملة. ومن شأن تشديد مجلس الاحتياطي الأميركي للسياسة النقدية أن يعالج الأمرين وبالتالي يخفض جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 23.26 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.2% إلى 982.94 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 2413.02 دولار للأونصة، بعدما بلغ أدنى مستوى منذ 16 مارس/آذار عند 2409.68 دولار.

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