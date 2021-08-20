"بيتكوين" فوق 47 ألف دولار.. مكاسب ضخمة في ساعات

سجلت العملات الرقمية بقيادة بيتكوين مستويات جديدة، حيث عادت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة لتقفز فوق مستوى تريليوني دولار، مع مكاسب قوية لـ "بيتكوين" دفعتها إلى تجاوز مستوى 47 ألف دولار في تعاملات اليوم الجمعة.

على صعيد التداولات ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد شهدت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 6.88% رابحة نحو 131 مليار دولار، وذلك بعدما قفزت القيمة الإجمالية للسوق من مستوى 1903 مليارات دولار في تعاملات أمس إلى نحو 2034 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 3.7%، مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية فقط بنسبة 3.7% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 47040 دولاراً. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 883.7 مليار دولار.

سجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 2.9%، مقابل مكساب خلال الساعات الماضية بنسبة 6.8% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 3218 دولاراً. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 376.8 مليار دولار.

وفيما جاءت عملة "كاردانو" في المركز الثالث، فقد سجلت مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 29% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 18%، ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 2.51 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 80.6 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 9% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 7.6%، ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 428 دولارا. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 72.050 مليار دولار.

وحلت عملة "تيزر" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية. وفيما استقر سعر العملة عند مستوى دولار واحد في تعاملات اليوم، فقد ارتفعت قيمتها المجمعة إلى نحو 64.17 مليار دولار.