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هل تدفع تقلبات بيتكوين المستثمرين إلى العودة للذهب؟

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بيتكوين والذهب
بيتكوين والذهب
بيتكوين

هل تدفع تقلبات بيتكوين المستثمرين إلى العودة للذهب؟

العملات المشفرة لديها قدرة أكبر على اجتذاب أموال المضاربين

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تعدين الذهب Evolution Mining، جيك كلاين، إن التقلبات الشديدة في العملات المشفرة ستدفع مستثمري بيتكوين في النهاية إلى العودة إلى الذهب.

وأضاف أن بيتكوين لا يزال أمامها "طريق طويل لتقطعه" قبل أن يوضح نوع "طول العمر والأمان" الذي أثبت الذهب أنه يقدمه للمستثمرين على مدار السبعين عاماً الماضية.

وأوضح أن العملات المشفرة لديها قد كبير من أموال المضاربة، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويعتقد كلاين أن التقلبات في مجال العملات المشفرة ستؤدي في النهاية إلى عودة الناس إلى الذهب.

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وتراجعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي، والتي رجح المحللون انخفاضها أكثر. حيث يرى مدير صندوق التحوط، ديفيد نيوهاوزر، أن الانخفاض في أسعار الذهب يمثل "فرصة شراء هائلة" للمستثمرين الآن.

ومع ذلك، يعتقد كلاين أن الاثنين يمكن أن يتعايشا، حيث يسمح الذهب بتواجد بيتكوين في الصورة، فيما يهدد الأخير المعدن الأصفر.

ينظر المستثمرون الصاعدون إلى بيتكوين على أنه ذهب رقمي وتحوط ضد التضخم، ويتوقعون ارتفاع قيمة العملة المشفرة بمرور الوقت.

على الجانب الآخر، قال مدير صندوق التحوط، راي داليو، على الرغم من امتلاكه كمية غير معلنة من بيتكوين، في وقت سابق من هذا الشهر: "إذا وضعت مسدساً في رأسي، وقلت، يمكنني اختيار واحد فقط، فسأختار الذهب".

وسجلت أسعار بيتكوين 44000 دولار خلال اليوم الخميس، فيما تأرجحت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر هذا العام. من مستويات فوق 1900 دولار في يناير، انخفضت الأسعار إلى ما فوق 1700 دولار في مارس.

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