قطاع السيارات يصعد بأسهم اليابان من قاع 8 أشهر

قفز المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين، بعد أن نزل لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة، إذ انتعشت أسهم شركات صناعة السيارات من خسائر تكبدتها عقب إعلان تويوتا موتور عن تقليص الإنتاج العالمي 40% الشهر القادم.

وصعد نيكاي 1.78% إلى 27494.24 نقطة بفضل تصيد الصفقات بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول يوم الجمعة.

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وتجاهلت السوق هزيمة حليف مقرب من رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في الانتخابات البلدية في يوكوهاما، وهي الدائرة الانتخابية لسوجا.

وأدى انخفاض شعبية سوجا قبل انتخابات على زعامة الحزب الحاكم الشهر القادم وانتخابات عامة من المرجح أن تجرى في أكتوبر/تشرين الأول لإثارة مخاوف حيال عدم الاستقرار السياسي.

لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن السوق قد تستفيد إذا تم انتخاب زعيم جديد، قد يحظى بفترة هدوء ويساعد الحزب الحاكم على الفوز في الانتخابات العامة.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.83% إلى 1915.14 نقطة، بقيادة ارتفاع 3.1% لمؤشر معدات النقل.

ونزل المؤشر الفرعي ما يزيد عن 10% الأسبوع الماضي، في واحد من أكبر الانخفاضات منذ أوائل 2020، بعد إعلان تويوتا.

وصعد سهم تويوتا 3.4% بينما قفز سهم دينسو 6.6% وزاد سهم نيسان موتور 3.4%، إذ يعتقد المستثمرون أنه جرت المبالغة في عمليات البيع الأسبوع الماضي، وأن تأثير خفض إنتاج تويوتا سيكون قصير الأمد.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما صعدت أسهم شركات الشحن البحري المتقلبة 5%.

كما ربحت أسهم شركات الآلات الكهربائية 2.7%، إذ ارتفع سهم كينيس وسوني وهيتاشي 4.7% و3.6% و2.7% على الترتيب.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك 1.1% بعد أن واجهت خطتها لبيع حصتها في آرم البريطانية لتصنيع الرقائق إلى نفيديا عقبة كبيرة، إذ خلصت هيئة تنظيمية بريطانية إلى أن هذا قد يلحق الضرر بالمنافسة ويُضعف الشركات المنافسة، وطلبت تحقيقا آخر لفترة طويلة.